Зеленський призначив посла України в Ісландії

Володимир Зеленський 25 серпня призначив очільника посольства України у Норвегії Олексія Гавриша послом України в Ісландії за сумісництвом.
Про це йдеться в указі № 659/2025.
Олексій Гавриш має понад 20 років досвіду у сферах енергетики, фінансів та стратегічного управління. Працював на керівних посадах у ЗАТ «АРС», ТОВ «ДТЕК» та ТОВ «Інвестиції та розвиток».
У 2022 році він став членом правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Група Нафтогаз), а у 2025 році став головою правління. У 2024 році його обрали головою наглядової ради АТ «Запоріжтрансформатор».
У 2023—2024 роках Олексій Гавриш був радником державного секретаря Міністерства оборони України. У квітні 2025 року його призначили послом України у Норвегії.