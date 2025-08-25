На тлі парламентських виборів у Молдові TikTok посилить протидію дезінформації

На тлі парламентських виборів у Молдові у вересні TikTok 25 серпня оголосив про низку заходів, щоб захистити спільноту і посилити боротьбу з фейками. Серед них — повна заборона політичної платної реклами.



Про це пише молдавське видання NewsMaker.

Платформа створила Центр контролю місії, який об’єднав місцевих та міжнародних експертів із кібербезпеки, дезінформації та виборчих процесів. Вони координують і впроваджують заходи безпеки, щоб користувачі могли безпечно висловлювати думку з важливих для них тем.

Крім цього, TikTok запускає у застосунку Виборчий центр у партнерстві з Центральною виборчою комісією Молдови та організацією Stop Fals!. Там користувачі зможуть отримати перевірену інформацію про реєстрацію виборців, ключові дати та освітні ресурси щодо виборів. Такий контент позначатимуть спеціальними виборчими позначками.

Соціальна мережа також посилює заходи проти дезінформації за підтримки модераторів, які володіють місцевими мовами, та партнерів із фактчекінгу. А ще TikTok співпрацює з органами влади та місцевими організаціями і надає їм спеціальні канали для повідомлень про контент, що може порушувати правила спільноти або місцеве законодавство.

У 2025 році TikTok посилить боротьбу з маніпулятивною активністю, зокрема ліквідовуватиме координовані мережі акаунтів, заборонятиме видавати себе за інших користувачів та використовувати боти. Політична платна реклама залишатиметься повністю забороненою, а акаунти політиків і партій не зможуть користуватися функціями просування чи монетизації.

Що передувало

Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.

Наприклад, у серпні в TikTok поширювали багато неправдивих повідомлень про Гагаузію та Придністров’я. Вони стосувалися рішень і подій у стосунках із владою Кишинева та Заходу — їх поширювали не тільки місцеві або проросійські медіа, а й користувачі з інших країн.

Наприклад вирок очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул подають як «напад на автономію» і «атаку» на всіх людей, з участю Росії для підтвердження політичного характеру вироку. У Придністров’ї повідомлення змішують місцеві новини з темами про так званого президента невизнаного Придністровʼя Вадима Красносельського, війну в Україні та підрив легітимності голосування. Зокрема, показують нібито нестачу виборчих урн для парламентських виборів 28 вересня як саботаж і доказ відсутності демократії у відносинах із Кишиневом.

Росія не вперше намагається вплинути на політичний устрій Молдови. У жовтні 2024 року віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимов казала, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори і референдум про вступ до ЄС.