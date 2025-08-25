У Малайзії запустили перший у світі банк на базі штучного інтелекту. Що він уміє

Малайзійська група YTL у партнерстві з сінгапурською технологічною компанією Sea Ltd заявили, що запустили перший у світі мобільний банк на базі штучного інтелекту. Він називається Ryt Bank.

Про це йдеться в пресрелізі банку, який передає PR Newswire.

Застосунок банку працює на основі Ryt AI — банківського помічника, створеного на базі першої малайзійської мовної моделі ILMU. Розробники кажуть, що Ryt AI ставить персоналізацію в основу, адаптуючись до ваших звичок, уподобань та мови, щоб зробити кожну взаємодію інтуїтивно зрозумілою, знайомою та легкою.

Зараз застосунок розуміє такі мови — малайзійську, англійську та мангліш, а з вересня 2025 року буде доступний і мандаринською. Це робить банківські послуги інклюзивними та доступними для більшості жителів країни.

Ryt AI може допомогти з оплатою рахунків, відстеженням витрат, пояснити фінансові основи простими словами чи надати кредит. Також банк пропонує щоденне нарахування відсотків на заощадження та інші інструменти для управління фінансами.

«Поєднавши вітчизняний штучний інтелект із цінностями та різноманітністю нашого суспільства, ми створили банк, який малайзійці можуть з гордістю назвати своїм — банк, що говорить нашими мовами і розуміє нашу культуру», — сказав Дато Сері Єо Сок Хонг, керуючий директор YTL Power International.