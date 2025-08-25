Українські волонтери у Британії виготовляють з вейпів акумулятори для дронів. Потім їх відправляють на фронт

Волонтери у Великій Британії розбирають викинуті одноразові вейпи, щоб використати їхні батареї та дроти для виготовлення портативних зарядних пристроїв й акумуляторів для дронів, залучених на фронті.

Про це пише BBC.

Ініціативу запустили українські волонтери з Leeds Ukrainian Community Association (LUCA). Там кажуть, що перероблені компоненти використовують для живлення дронів, телефонів та приладів нічного бачення, а також як джерело світла та тепла для приготування їжі.

Раніше цього року у Британії заборонили продаж одноразових вейпів через екологічні проблеми, а також щоб зменшити кількість курців серед дітей. До цього у країні щотижня викидалося 8,2 мільйона вейпів.

Тепер частину з них розбирають, а деталі безкоштовно відправляють до України, де з них збирають павербанки для військових.