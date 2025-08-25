Мемуари Вірджинії Джуффре, яка звинувачувала Епштейна та принца Ендрю в насильстві, опублікують восени

Мемуари покійної активістки Вірджинії Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю та Джеффрі Епштейна в сексуальному насильстві, вийдуть вже цієї осені.

Про це повідомило американське видавництво Alfred A. Knopf, пише Associated Press.

Книга Вірджинії Джуффре отримала назву «Нічия дівчинка: мемуари про виживання після насильства та боротьбу за справедливість». Вона міститиме 400 сторінок. Над книгою авторка працювала з початку 2025 року разом з письменницею-журналісткою Емі Воллес.

Публікація мемуарів запланована на 21 жовтня.

Видавництво Alfred A. Knopf зазначає, що за 25 днів до смерті авторка завершила рукопис і наголосила в електронному листі, що хоче видати мемуари «незалежно від обставин». Вона була переконана, що «Нічия дівчинка» може вплинути на життя багатьох людей.

Обкладинка книжки Вірджинії Джуффре. Alfred A. Knopf

«Зміст цієї книги є надзвичайно важливим, оскільки вона має на меті пролити світло на недоліки системи, які дають можливість торгувати людьми й переправляти їх через кордони. Вкрай важливо, щоб правда була усвідомлена, а проблеми, пов’язані з цією темою, були розглянуті як заради справедливості, так і заради підвищення обізнаності», — йшлося в листі Вірджинії.

За даними видавництва, книга містить інтимні, тривожні та болісні подробиці життя Вірджинії. У ній жінка вперше детально й відверто розповідає про травматичний досвід, пов’язаний із Джеффрі Епштейном, його близькою соратницею Гіслен Максвелл та іншими впливовими людьми з їхнього оточення, серед яких — принц Ендрю.

Що відомо про Епштейна і його жертву

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Федеральне бюро розслідувань США виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

Однією із жертв сексуального насильства з боку Епштейна була активістка Вірджинія Джуффре. Вона заявила, що постраждала і від принца Ендрю. Жінка заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом. У позові вона стверджувала, що стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Принц категорично заперечував усі звинувачення.

Наприкінці квітня Вірджинія Джуффре вчинила самогубство. Їй був 41 рік.