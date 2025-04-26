Потерпіла від сексуального насильства принца Ендрю та Джеффрі Епштейна вчинила самогубство

Активістка Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю та Джеффрі Епштейна в сексуальному насильстві, вчинила самогубство.

Інформацію про смерть Джуффре підтвердила її родина, передає ВВС.

Джуффре, яка була однією із жертв сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, заявила, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом. У позові вона стверджувала, що стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Принц категорично заперечував усі звинувачення.

Рідні назвали Джуффре «відважною борчинею проти сексуального насильства» і додали, що «тягар пережитого насильства став нестерпним». Вони зазначили: «Вона втратила життя через самогубство після того, як усе життя була жертвою сексуального насильства і торгівлі людьми».

Вірджинія Джуффре.

За словами близьких, Вірджинія була «світлом, яке підтримувало багатьох постраждалих». Вона померла 25 квітня на своїй фермі у Західній Австралії.

Поліція Західної Австралії підтвердила, що ввечері 25 квітня надійшов виклик до будинку в районі Ніргеббі, де Джуффре знайшли непритомною. Слідство зʼясовує обставини смерті жінки, але, попередньо, підозрілих обставин не виявили.

Джуффре, яка народилася у США, жила в Австралії разом із дітьми та чоловіком Робертом, хоча повідомлели, що вони нещодавно розлучилися після 22 років шлюбу. Незадовго до смерті вона також потрапила в автомобільну аварію.

Після того як Джуффре публічно розповіла про своє минуле, вона стала активною учасницею руху Me Too. Вона стверджувала, що стала жертвою сексуальної експлуатації ще підлітком. За її словами, у 2000 році вона познайомилася з британською світською левицею Гіслейн Максвелл, яка згодом представила її фінансисту Джеффрі Епштейну, після чого почалися роки знущань з боку нього та його оточення.

У 2022 році Джуффре і принц Ендрю уклали мирову угоду.