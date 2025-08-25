Apple звинуватила китайську компанію Oppo в крадіжці технологій і переманюванні працівника

Компанія Apple звинуватила китайського виробника споживчої електроніки Oppo в позові про переманювання високооплачуваного члена команди Apple Watch. Американці вважають, що його схилили до крадіжки комерційних таємниць для нової роботи в китайській фірмі.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з позовом, поданим 21 серпня до федерального суду Сан-Хосе, штат Каліфорнія, архітектор сенсорних систем Чень Ши таємно отримав доступ до конфіденційних документів щодо технологій Apple для дослідження здоровʼя. Він передав їх Oppo, перш ніж піти з Apple у червні.

Ши приховав свій перехід до Oppo й збрехав своїм колегам з Apple, що повертається до Китаю, аби піклуватися про літніх батьків. Apple стверджує, що Ши порушив угоду про конфіденційність та інтелектуальну власність, а Oppo знала про цю його діяльність і заохочувала її.

«Приховуючи своє майбутнє працевлаштування у прямого конкурента, доктор Ши організував і відвідав десятки індивідуальних зустрічей з членами технічної команди Apple Watch, щоб дізнатися про їхні поточні дослідження», — йдеться в позові.

Крім того, «пізно вночі, лише за три дні до звільнення з Apple, доктор Ши завантажив 63 документи із захищеної папки. Потім він переніс їх на USB-накопичувач за день до свого відходу».

Представник компанії Oppo повідомив у WeChat, що знає про позов і переглянув звинувачення Apple.

«Ми не знайшли жодних доказів, що встановлюють зв’язок між цими звинуваченнями та поведінкою працівника під час його роботи в Oppo. Oppo поважає комерційну таємницю всіх компаній, включаючи Apple, і Oppo не привласнювала незаконно комерційну таємницю Apple. Oppo активно співпрацюватиме під час судового процесу, і ми впевнені, що справедливе судове провадження з’ясує факти», — сказав представник.

У позові Apple стверджує, що Ши написав китайською мовою повідомлення віцепрезиденту Oppo з питань охорони здоровʼя перед тим, як залишити Apple. Він писав, що «переглядав різні внутрішні матеріали і проводив багато особистих зустрічей, щоб зібрати якомога більше інформації». У відповідь керівник Oppo написав «добре» й надіслав емодзі «ок».