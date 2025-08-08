Компанію Apple звинувачують у крадіжці технології для створення Apple Pay

Техногігант Apple став об’єктом судового позову від техаської компанії Fintiv. Виробника iPhone звинувачують у крадіжці технологій для створення мобільного гаманця Apple Pay.

Про це пише Reuters.

У скарзі, оприлюдненій 7 серпня, компанія Fintiv заявила, що ключові функції Apple Pay ґрунтуються на технології, розробленій фірмою CorFire. Fintiv придбала розробку 2014 року. Нині цю технологію використовують у iPhone, iPad, Apple Watch і MacBook.

Fintiv повідомила, що у 2011 і 2012 роках Apple провела з CorFire кілька зустрічей і підписала угоди про нерозголошення. Вони були спрямовані на ліцензування її технології мобільних гаманців. Компанія планувала скористатися швидко зростаючим попитом на безконтактні платежі.

Натомість за допомогою співробітників CorFire, яких Apple переманила, компанія використала цю технологію і комерційні таємниці для запуску Apple Pay у США та інших країнах, починаючи з 2014 року, йдеться у скарзі.

Fintiv також стверджує, що Apple очолює неформальне «рекетирське підприємство», яке використовує Apple Pay для отримання комісій для емітентів кредитних карток, таких як Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase та Wells Fargo, а також для платіжних мереж American Express, Mastercard і Visa.

«Це випадок корпоративної крадіжки та рекету колосальних масштабів», — зазначають у скарзі. — «Це дозволило компанії Apple заробити мільярди доларів без виплати Fintiv «ані копійки».

Адвокат Fintiv Марк Казовіц назвав поведінку Apple «одним із найбільш обурливих прикладів корпоративної недоброчесності», які він бачив за 45 років юридичної практики.

Компанія Fintiv вимагає компенсації та стягнення штрафу за порушення законів про комерційну таємницю і законів штату Джорджія про боротьбу з рекетом. Apple є єдиним відповідачем.

Apple поки що не надала коментарів у відповідь на запити журналістів.

Судові записи свідчать, що 4 серпня федеральний суддя в Остіні, штат Техас, відхилив інший позов Fintiv про порушення патентних прав проти Apple. Це сталося через чотири дні після того, як він відкинув деякі вимоги Fintiv.

Fintiv погодилася на відхилення позову, але планує «оскаржити рішення на основі наявних матеріалів», йдеться в документах.