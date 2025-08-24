Україна та Канада підписали кілька угод у сфері оборони й не тільки. Що вони передбачають

Україна та Канада 24 серпня підписали два документи в оборонній сфері. Перший стосується реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки, а другий — спільного виробництва зброї.

Про це повідомив Офіс президента.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Також міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали Лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.

Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги нашій державі та вдосконалення спільно виготовленої продукції.

Крім того, міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали угоду про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і практику його застосування, розвиток навчання й підвищення кваліфікації, партнерство у сфері організації митного контролю, боротьби з митними правопорушеннями та залучення міжнародної технічної допомоги.