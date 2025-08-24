Ізраїль атакував обʼєкти хуситів у столиці Ємену

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала обʼєкти хуситів у Сані — столиці Ємену.
Про це ЦАХАЛ повідомив у X.
За словами військових, під ударом був військовий обʼєкт, в якому розташований президентський палац, електростанції «Адар» і «Хізаз», а також місце для зберігання палива.
Ізраїльські військові звинуватили хуситів у використанні цивільної інфраструктури у військових цілях. Вони зазначили, що ці удари були здійснені у відповідь на неодноразові атаки хуситів на Ізраїль ракетами та безпілотниками.
- Єменські хусити втрутились у війну Ізраїлю та ХАМАС у листопаді 2023 року. Вони атакують судна в Червоному морі, які начебто повʼязані з Ізраїлем, а також сам Ізраїль.
- Наприклад, в липні 2024-го хусити атакували Тель-Авів — тоді через вибух безпілотника поблизу посольства США одна людина загинула, пʼятеро отримали поранення. У відповідь 20 липня Ізраїль вперше атакував обʼєкти хуситів у Ємені.