Ізраїль атакував обʼєкти хуситів у столиці Ємену

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала обʼєкти хуситів у Сані — столиці Ємену.

Про це ЦАХАЛ повідомив у X.

За словами військових, під ударом був військовий обʼєкт, в якому розташований президентський палац, електростанції «Адар» і «Хізаз», а також місце для зберігання палива.

Ізраїльські військові звинуватили хуситів у використанні цивільної інфраструктури у військових цілях. Вони зазначили, що ці удари були здійснені у відповідь на неодноразові атаки хуситів на Ізраїль ракетами та безпілотниками.