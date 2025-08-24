Сили оборони вдарили по Сизранському НПЗ в Росії

Українські сили оборони в ніч проти 24 серпня атакували Сизранський нафтопереробний завод.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атаку провели підрозділи Головного управління розвідки Міноборони та Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08% загального обсягу нафтопереробки в РФ.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам РФ.