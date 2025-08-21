Сили спецоперацій у Криму атакували потяг з паливом для російських військ

Українські військові провели диверсію біля залізничної станції Джанкой. Таким чином ЗСУ порушили логістику російських військ у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Атаку здійснили Сили спеціальних операцій ЗСУ вночі 21 серпня. Спецпризначенці влучили по рухомому складу росіян із пально-мастильними матеріалами.
У Генштабі кажуть, що це ускладнило забезпечення південного угруповання російських військ.
- Цієї ж ночі українські військові атакували НПЗ у Ростовській області, склад російських БпЛА і логістичний хаб в окупованому Донецьку, а також базу пально-мастильних матеріалів окупантів у Воронезькій області РФ.