Негода знищила українську інсталяцію на фестивалі Burning Man

У перший день фестивалю Burning Man у пустелі американського штату Невада шторм знищив українську інсталяцію «Чорна хмара», що символізує глобальну загрозу нової світової війни.

Подробиці «Бабелю» повідомили організатори інсталяції.

Григорій Веприк

«Чорна хмара» — це монументальна інтерактивна інсталяція заввишки — 15, завширшки — 17, а завдовжки — 30 метрів. Грозова хмара із 45 взаємоповʼязаних між собою надувних форм важить 8 тонн і живиться понад 2 500 кубометрами повітря. Усередині інсталяції розташовані 20 стробоскопів, які спалахують, як блискавки. Скульптура є метафорою масштабних загроз, що стоять перед людством.

Команда 23 серпня працювала всю ніч. На ранок «Чорна хмара» мала стати головним акцентом української присутності на Burning Man, продовжуючи успіх минулорічної роботи I’m Fine.

Після 17:30 за місцевим часом (03:30 за Києвом) пустелю накрив раптовий ураганний вітер. Попри розрахунки, інсталяція витримала лише перші 15 хвилин. Потужний порив розірвав конструкцію зсередини, і стихія остаточно зруйнувала «Чорну хмару».

«Це було відчуття, яке я переживав лише одного разу — у лютому 2022-го, коли прокинувся від вибухів і сирен. Коли зовнішні обставини непереборної сили раптово перекроюють твоє життя», — написав генеральний продюсер Віталій Дейнега.

Попри втрату організатори вже підтвердили, що «Чорна хмара» матиме європейське турне. Дати й місця анонсують найближчим часом.