Віцепрезидент США підтвердив розслідування проти ексрадника Трампа з нацбезпеки

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа розпочала розслідування стосовно ексрадника Трампа з національної безпеки Джона Болтона, який зараз його критикує. За словами Венс, зараз воно «на дуже ранніх стадіях».
Віцепрезидент підтвердив факт розслідування в коментарі NBC News.
Напередодні видання New York Post із посиланням на джерела писало, що агенти Федерального бюро розслідувань 22 серпня обшукали будинок Болтона.
Венс заперечив, що розслідування є помстою за те, що Болтон критикує Трампа. За його словами, слідство діє виважено і керується національним інтересом та законом.
Він додав, що розслідування діяльності ексрадника президента триває, а справу порушать тільки, якщо доведуть, що Болтон порушив закон.
«Ми будемо обережні щодо цього. Ми будемо діяти виважено, бо не вважаємо, що людей слід кидати за ґрати просто так — навіть якщо вони політично з нами не згодні, можливо, особливо якщо вони політично не згодні. Закон має визначати ці рішення, і саме так ми робимо».
Венс відмовився коментувати деталі розслідування, але підтвердив, що частина справи стосується засекречених документів.
«Як я вже казав, якщо тут немає злочину, ми не будемо порушувати справу. Якщо ж є злочин, звісно, пан Болтон отримає свій день у суді. Так має бути. Але знову ж таки, наш фокус — чи порушив він закон? Чи вчинив злочин проти американського народу? Якщо так, він заслуговує на судове переслідування», — додав він.
- Болтон працював радником з національної безпеки Трампі майже півтора року під час його першого терміну. У 2019 році Трамп стверджував, що звільнив Болтона, а Болтон заявляв, що запропонував піти у відставку після розбіжностей. Відтоді Болтон активно критикував Трампа, стверджуючи у книзі 2020 року, що під час першого терміну Трамп часто приймав зовнішньополітичні рішення, керуючись тим, чи підвищать вони його шанси на переобрання.
- Болтон продовжує критикувати Трампа з моменту його повернення на посаду. Наприклад, після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня Болтон заявив, що Путін, «очевидно, виграв» саміт, і хоча Трамп «не програв», він виглядав «дуже втомленим».
- New York Post з посиланням на джерела писало, що розслідування розпочали у 2020 році, а потім його «з політичних причин» закрила адміністрація Байдена. У тому ж 2020 році Міністерство юстиції США подало до суду і розпочало кримінальне розслідування проти Болтона через звинувачення, що його критична до політики Трампа книга «Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому», містить секретну інформацію.