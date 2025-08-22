Програми адаптації, ветеранські простори та знижка на автоцивілку: уряд ухвалив низку рішень у сфері ветеранської політики

Кабінет міністрів ухвалив 11 рішень щодо ветеранської політики в Україні. Вони, зокрема, стосуються статусів ветеранів та їхніх родин, програми адаптації військових і знижок на автоцивілку.

Про це повідомила премʼєрка України Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 22 серпня.

Передусім уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Він визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує медичну, освітню, соціальну і правову підтримку.

За словами Свириденко, передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. Усі наявні пільги і документи залишаються чинними.

Також міністри підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Восени очікується ухвалення цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Серед інших ухвалених рішень — затвердження запуску програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір. Також буде спрощено доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів.

Крім того, відтепер іноземні військові, що воюють чи воювали в складі ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування.

Окремо в уряді вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни.