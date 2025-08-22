Ракета влучила біля штаб-квартири ООН у Лівії під час брифінгу спецпредставника Радбезу

Місія ООН у Лівії повідомила, що ракета влучила поблизу її штаб-квартири в місті Джанзур. Це сталося, коли спецпредставниця Організації Об’єднаних Націй доповідала про ситуацію в країні.

Про це пише Associated Press.

Атака сталася пізно ввечері 21 серпня. Спецпредставнця ООН Ганна Тетте тоді саме звітувала Раді безпеки про ситуацію в Лівії та запропонувала дорожню карту для Лівії, яка передбачає створення нового об’єднаного уряду.

Комплекс ООН пошкоджень не зазнав. Постраждалих немає.

Міністерство внутрішніх справ Лівії заявило, що комплекс ООН атакували ракетою російського виробництва. Її спробували збити, але вона влучила в житловий будинок. Обійшлося без жертв. Міністерство проводить розслідування, щоб з’ясувати, хто запустив ракету .

Сили безпеки виявили транспортний засіб із двома іншими ракетами такого ж типу, а також пускову установку, повідомило Міністерство внутрішніх справ.