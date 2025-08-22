В Україну повернули 65 українців, яких РФ примусово вивезла в буферну зону на кордоні з Грузією

В Україну повернули 65 громадян, яких РФ без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги примусово доставила в буферну зону на прикордонному пункті з Грузією. Частина з них відбувала терміни покарання, частину вважали зниклими безвісти.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, який наголосив, що такими діями РФ вкотре порушує норми міжнародного та гуманітарного права.

Серед повернутих 65 громадян — 10 жінок і 8 важкохворих. В операції повернення взяли участь структурні підрозділи системи МВС.

Українців вдалося повернути завдяки взаємодії Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоровʼя, Міністерства юстиції, Служби безпеки України та правоохоронних органів Молдови й Грузії.

Клименко каже, що з’ясують всі деталі про утримання українців у буферній зоні та спроби Росії використати громадян України задля провокацій та знущання. Він наголосив, що з кожним проведуть окрему роботу, яка включатиме юридичні, медичні та, безумовно, безпекові заходи.