Вчені знайшли три нові види жирафів. Раніше знали лише про один

Вчені Міжнародного союзу охорони природи виявили, що насправді видів жирафі чотири, а не один.

Про це пише BBC.

Раніше дослідники вже припускали, що на Землі мешкають чотири види жирафів, але лише остання оцінка офіційно підтвердила це. Науковці порівняли розмір черепа та форму голови різних жирафів і дійшли висновку, що генетичного різноманіття достатньо, щоб чотири групи можна було вважати окремими видами.

Вони досліджували природні особливості по всій Африці, такі як пустелі, річки та долини, які могли розділяти тварин у минулому. Тобто кожен вид еволюціонував окремо один від одного.

Перший з видів — південний жираф. Він мешкає в Південній Африці, Анголі, південній Ботсвані, Намібії, південному Зімбабве, Замбії та південно-західному Мозамбіку.

Michael Brown

Річки Кунене і Замбезі та тропічні ліси в басейні річки Конго, ймовірно, відділяли цих тварин від перетину з іншими жирафами.

Другий новий вид — це сітчастий жираф. Він живе у відкритих саванах і лісистих луках Кенії, Сомалі та Ефіопії. Вчені вважають, що річка Тана, гори та міста Ефіопії відокремили цю тварину від інших жирафів на півночі регіону.

Michael Brown

Також це мігруюча тварина, а це означає, що вона могла зустрічати інших жирафів і схрещуватися з ними.

Третій вид — це північний жираф. Вони мешкають у західній Ефіопії, центральній та західній Кенії, східному Південному Судані та Уганді.

Getty Images / «Бабель»

Вчені кажуть, що річка Ніл та озеро Вікторія, а також міграція тварин відокремили цих тварин від інших сородичів.

Четвертий і останній вид — масайський жираф зі своєю характерною шкурою, що нагадує листя. Він мешкає в Кенії, Танзанії та Уганді, відділений від північного жирафа озером Вікторія і річкою Ніл.

Getty Images / «Бабель»

Хоча візерунок на його шкірі створює враження маркера приналежності до окремого виду, вчені кажуть, що шкури відрізняються навіть в межах однієї популяції жирафів і з віком тварин.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) стверджує, що виявлення генетичних відмінностей є «життєво важливим» для збереження та управління популяціями жирафів.

«Що точніше ми розуміємо таксономію жирафів, то краще ми підготовлені до оцінки їхнього стану і впровадження ефективних стратегій збереження», — сказав співавтор звіту Майкл Браун.

Як окремий єдиний вид жирафів класифіковували як таких, що перебуває під загрозою зникнення, хоча чисельність деяких підвидів зростала. МСОП тепер переоцінить вразливість чотирьох нових видів та їхніх підвидів і заявляє, що сподівається краще захистити цих величних тварин завдяки новій інформації.