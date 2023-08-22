У зоопарку США народився рідкісний жираф — у нього немає плям

У зоопарку штату Теннессі народився рідкісний жираф, який не має плям. Фахівці вважають, що це єдиний у світі однотонний сітчастий жираф.

Про це пише CBS News.

Директор зоопарку Девід Брайт сказав, що попередній однотонний жираф був зареєстрований у 1972 році в Токіо.

Сітчасті жирафи — вид жирафів, який походить з Африки і має плямисте забарвлення — коричневе на білому тлі. У 2018 році його внесли до списку тварин, які зникають.

Зоопарк сподівається, що жираф, який потрапив у заголовки, приверне увагу до проблем, з якими стикається вид у дикій природі: «Дикі популяції тихо скочуються до вимирання, лише за останні три десятиліття світ втратив 40% популяції диких жирафів».