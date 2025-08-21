Рада не проголосувала два законопроєкти, важливі для виконання умов Ukraine Facility

Верховна Рада на засіданні 21 серпня не підтримала два законопроєкти, які важливі для реалізації реформ у межах Ukraine Facility.

Про це повідомив депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт № 9363 стосується цифровізації виконавчого провадження в Україні. Його прийняли за основу у Раді ще у листопаді 2024 року.

У картці законопроєкту йдеться, що він вносить зміни до законів «Про нотаріат», «Про банки й банківську діяльність» та «Про виконавче провадження». Мета — автоматизувати процеси у виконавчому провадженні: знімати арешт із рахунків після сплати боргу та налагодити обмін інформацією між різними структурами.

Ще один законопроєкт № 5837 про зміну підходів до державного нагляду за бізнесом, який парламент підтримав у жовтні 2024-го, передбачає добровільне страхування підприємців, попереджувальний аудит і створення електронного кабінету.

У Мінекономіки кажуть, що законопроєкт має створити кращі умови для бізнесу та підтримати мале й середнє підприємництво. Це частина дерегуляції в межах урядової стратегії МСП — відновлення та полегшення ведення бізнесу.

Документ пропонує запровадити добровільне страхування цивільної відповідальності підприємців. Для тих, хто застрахований і має середній або низький рівень ризику, планових перевірок стане менше. Також документ пропонує ввести аудит діяльності як попереджувальний захід, що дасть змогу виправити порушення без штрафів.

Обидва закони не підтримали повністю у другому читанні. Вони входять до пакета реформ, які Україна зобов’язалася ухвалити в межах програми Ukraine Facility для отримання фінансування від ЄС. Їхнє неприйняття може ускладнити виконання зобов’язань та поставити під ризик подальші виплати за програмою.