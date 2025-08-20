Влада Києва розгляне, чи можливо дозволити таксі працювати вночі

Сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber направили Київській міській військовій адміністрації листа з проханням дозволити перевезення під час комендантської години «за львівським зразком».

Про це пишуть Інтерфакс-Україна та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У жовтні 2024 року онлайн-сервіси таксі відновили роботу під час комендантської години у Львові та області. Виконуватити поїздки можуть водії, які мають необхідні дозволи від місцевої влади. Компанії пропонують запровадити в Києві аналогічну модель або ж розробити вдосконалений механізм.

«Ми переконані, що вирішення цієї проблеми можливе. Як показує приклад Львова, цифрові платформи змогли успішно відновити роботу сервісів у нічний час завдяки погодженому з міською владою механізму, який працює належно і приносить користь усім сторонам», — наголосили в листі керівники компаній.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що отримав звернення. Він заявив, що зараз влада міста працює з «усіма силовими структурами», аби створити чіткий і прозорий механізм. Якщо нічні перевезення дозволять, то «лише законно, під жорстким контролем і відповідальністю».