Вакарчук, Магучіх і Зінкевич. Зеленський оголосив лауреатів нагороди «Національна легенда»

Напередодні Дня незалежності України президент оголосив лауреатів нагороди «Національна легенда».
У списку:
- Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи». Посол доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні.
- Володимир Горбулін — перший віцепрезидент Національної академії наук України, перший секретар Ради національної безпеки і оборони, Герой України. Один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України, Першої національної космічної програми, Стратегії будівництва і розвитку Збройних Сил.
- Працівники Служби безпеки України, які розробили та втілили унікальну військову операцію «Павутина».
- Серж Лифар (посмертно) — артист балету, балетмейстер. 1922 року Сергій Лифар емігрував з Києва в Париж, пройшов шлях від артиста кордебалету до соліста, а в 1929-му очолив балетну трупу «Гранд-Опера». Цьогоріч Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження. Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря.
- Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи, рекордсменка світу у стрибках у висоту. Торік здобула олімпійське золото і була визнана найкращою легкоатлеткою світу. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону.
- Людмила Монастирська — оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка.
- Анатолій Криволап — художник, майстер нефігуративного живопису і пейзажу, лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка. Двічі встановлював світові рекорди з продажу творів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку.
- Андрій Семʼянків — командир медичної роти, капітан медичної служби, письменник. Забезпечив допомогу майже 6 тисячам поранених воїнів.
- Джеймс Костянтин Темертей — канадський підприємець українського походження, меценат. Після початку повномасштабної війни профінансував програму для студентів і викладачів з України в Торонто, підтримав Фундацію Олени Зеленської в допомозі жителям звільнених територій, пожертвував мільйон доларів на генератори для українських лікарень.
- Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України. Саме у виконанні тріо «Смерічка» у складі Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала пісня «Червона рута».
- Нагороду «Національна легенда» вручають за особисті заслуги у становленні незалежної України, особисті заслуги у зміцненні її державності, захисті вітчизни та служінні українському народові, а також за вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоровʼя, за активну благодійну та громадську діяльність. Її можуть отримати не тільки громадяни України, але й іноземці, а також особи без громадянства.