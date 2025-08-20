Убивство Максима Матерухіна на фунікулері. Суд вивчив докази й перейде до допиту підозрюваного

Шевченківський районний суд Києва 20 серпня завершив дослідження речових доказів у справі колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого звинувачують у вбивстві неповнолітнього Максима Матерухіна на столичному фунікулері.
Про це повідомляє Укрінформ.
На суді були присутні сам Косов, представники захисту та обвинувачення.
Сторону обвинувачення представляє, зокрема, генпрокурор Руслан Кравченко, який раніше вступив у цю справу як прокурор. На початку засідання він попросив суд змінити порядок дослідження доказів і допитати судмедексперта Олександра Радецького.
Судмедексперт повідомив, що у Максима Матерухіна були смертельна рана на шиї та поранення обличчя, але послідовність їх отримання встановити неможливо.
Суд переглянув відео слідчого експерименту з підлітками, які були на місці події. Вони заявили, що поводилися адекватно, а також описали поведінку Косова, коли очікували «швидку», — він був засмучений і погрожував деяким присутнім.
Косов заявив, що експеримент провели з порушенням його прав. Суд дослідив інші відео, де він коментував свої дії під час інциденту.
Після засідання генпрокурор Руслан Кравченко заявив журналістам, що на засіданні 20 червня пройшли всю стадію дослідження речових доказів.
Кравченко додав, що на наступному засіданні також планують повноцінно допитати обвинуваченого.
Судді відклали розгляд справи на четвер, 21 серпня.
- 7 квітня 2024 року співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, за версією слідства, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів столичного фунікулера. Серед них був і 16-річний Максим Матерухін. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці.
- Після перекваліфікації підозри на тяжчу статтю — умисне вбивство з обтяжуючими обставинами. Експрацівнику УДО загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.