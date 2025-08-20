Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний, щоб мігранти не могли її перелізти

Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не могли її перелізти.

Про це повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем на пресконференції.

Під час виступу біля кордону в Нью-Мексико 19 серпня Ноем сказала, що бригади вже почали фарбувати секції сталевих стовпів заввишки 9 метрів, з яких складається бар’єр. Вона зазначила, що вказівка надійшла безпосередньо від Трампа. Президент очікує, що темна фарба продовжить термін служби сталі, уповільнивши корозію, та одночасно відлякає мігрантів від спроб перелізти стіну, адже під пустельним сонцем вона стане нестерпно гарячою.

Ноем не уточнила, скільки коштуватиме проєкт і скільки часу він триватиме. Під час виступу перед пресою вона власноруч пофарбувала невелику ділянку огорожі. На запитання щодо того, що ця практика може зробити умови для мігрантів ще жорсткішими, вона порадила не торкатися стіни.

Візит Ноем відбувся на тлі різкого зниження кількості затримань на південно-західному кордоні США завдяки запровадженню адміністрацією жорсткіших заходів контролю.

Попри це адміністрація продовжує реалізувати проєкт прикордонної стіни, що робить її ключовим елементом імміграційної політики Трампа. У липні 2025 року Конгрес ухвалив виділення майже $47 мільярдів на подальше будівництво й утримання стіни.