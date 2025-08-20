WSJ написало, що Маск передумав створювати партію, бо не хоче псувати стосунки з віцепрезидентом Венсом. Сам Маск це заперечує

Американський мільярдер Ілон Маск поки що відклав плани щодо створення своєї політичної партії, яке анонсував раніше. Натомість він прагне підтримувати звʼязки з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і може підтримати його на виборах.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання, посилаючись на обізнані з планами Маска джерела, пише, що бізнесмен хоче зосередитись на своїх компаніях і не бажає відштовхувати впливових республіканців, створюючи третю партію. Про це він заявив своїм союзникам.

Останніми тижнями Маск підтримував контакти з Венсом, якого вважають потенційним наступником політичного руху MAGA, і визнав, що якщо він все-таки вирішить створити політичну партію, то це зашкодить його стосункам із віцепрезидентом.

За даними джерел, мільярдер і його оточення розглядають можливість використати частину своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися у президенти у 2028 році. На виборах у 2024 році Маск витратив майже $300 млн на підтримку Трампа та інших республіканців.

Люди з оточення Маска кажуть, що він офіційно не відкидає створення власної партії і може повернутися до цієї ідеї перед проміжними виборами до Конгресу восени 2027 року.

Наприкінці липня соратники американського мільярдера скасували зустріч із зовнішньою групою, що спеціалізується на організації кампаній третіх партій. За словами учасників, Маск хоче зосередитися на веденні своїх бізнесів.

WSJ підкреслює, що рішення Маска відмовитися від планів створити партію буде перемогою для республіканців напередодні проміжних виборів. Історично у США треті партії часто відбирають голоси у двох основних партій.

Після виходу матеріалу Ілон Маск заперечив інформацію, про яку писали журналісти.

«Ніщо зі сказаного WSJ не слід сприймати як правду», — написав він у себе в X.

Що передувало

У липні Ілон Маск оголосив про створення нової «Американської партії». Це відбулося на тлі розколу з президентом США Дональдом Трампом через «великий, прекрасний законопроєкт» про податки та витрати.

На День незалежності США 4 липня Маск розпочав опитування на своїй сторінці в X, чи слід створити нову політичну партію та отримати «незалежність від двопартійної системи». Близько 65% користувачів проголосували за. Вже наступного дня Маск написав: «У співвідношенні 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте!».

Політичні амбіції Маска викликали занепокоєння в інвесторів його компаній, адже до цього мільярдер обіцяв, що він більше зосередиться на бізнесі після звільнення з державної служби в травні.