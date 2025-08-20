Система «е-Консул»: Українці за кордоном можуть подавати документи онлайн

Усі посольства та консульства України 20 серпня запровадили онлайн-подачу документів для нотаріальних дій — доступно в 120 закордонних дипломатичних установах.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Систему поетапно запроваджували з 1 липня. Відтепер українці за кордоном можуть подавати інформацію й документи через електронний кабінет у системі «е-Консул». Онлайн доступні форми для заяв, зразки документів і завантаження необхідних файлів. Фізично потрібно буде лише прийти до установи, щоб отримати готовий документ.

З моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні та серпні послугою скористатися вже майже пів тисячі українців.

Детальна інформація та відповіді на поширені запитання будуть доступні на ресурсах дипустанов та Департаменту консульської служби МЗС України.