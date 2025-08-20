ГУР: Росія почала активно застосовувати на фронті новий дрон з LTE-зв’язком

Армія РФ активно застосовує на фронті новий безпілотник з LTE-зв’язком і функцією віддаленого керування. Його можуть використовувати як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибну ціль для перевантаження української ППО.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.
В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.
У ГУР додають, що конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131, але дещо менший. Навігація працює за допомогою системи супутникового позиціювання з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.
Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї, а саме модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор.
Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу. Це робить дрон найбільш подібним до російського баражувального боєприпасу «Італмас».
Розвідники опублікували 3D-модель нового дрона на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї».