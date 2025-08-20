Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов заперечує, що впливав на рішення Антимонопольного комітету за хабар

Ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заперечує підозру правоохоронних органів у тому, що він впливав на когось в Антимонопольному комітеті, щоб допомогти власнику будівельної компанії вирішити питання з тендером, а ця людина запропонувала за допомогу $100 тисяч.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«У матеріалах кримінальної справи, ми в цьому переконані, не може існувати жодного доказу, от просто жодного, що Смирнов комусь подзвонив в Антимонопольний комітет, дав якусь вказівку чи в якийсь інший незаконний спосіб повпливав на рішення. Я взагалі ні з ким з Антимонопольного комітету ніколи не спілкувався», — каже Смирнов.

Він також розповів, що людина, яка пропонувала йому хабар, є підозрюваною у справі. Їй вручили підозру — «пропозиція неправомірної вигоди».

Смирнов розповів, що ця людина — прораб з Одеси. Він з друзями інвестували в будівництво дач в Одеській області, але з січня 2022 року вони залишили цей проєкт і більше взагалі не цікавились ним. За словами ексзаступника голови ОП, він знайомий з цією людиною з 2020 чи 2021 року, а переписка з нею від початку 2022 року.

«У цій переписці від початку 2022 року людина пише мені, що вона зіткнулася з якимись складнощами на рівні одеських чиновників, які саботують чи якось підміняють результати тендерів. Далі текст: “Готовий відпрацювати по Приморському на $100 тисяч”», — розповідає Смирнов.

Далі він направив цю людину в Антимонопольний комітет і сказав «Звертайтеся зі скаргою до Антимонопольного комітету». А після цього через місяць та людина знову написала, що «одеські чиновники щось там знову вигадують».

Після цього Смирнов цікавиться, як називається його фірма. Людина пише назву і через 40 секунд пише, що «нас оголосили переможцями».

«Ще раз, я цікавлюся, як називається фірма, як людина, що місяць тому, за версією слідства, мала б цій самій фірмі допомогти в Антимонопольному комітеті вирішити якісь питання (...) І детектив НАБУ прикладає протокол розкриття пропозиції і оголошення переможця тендеру, які датовані за 14, здається, хвилин до того, як я поцікавився назвою фірми. Скажіть, я впливав на щось?», — каже Смирнов.

За його інформацією, НАБУ провело величезну купу слідчих дій, вони про це розповідали в клопотаннях, які вони скерували до суду, про продовження термінів досудового розслідування. Смирнов просив, щоб його допитали про ці обставини, але цього не зробили.

Ексзаступник голови офісу президента каже, що просив після завершення розслідування відкрити частину матеріалів кримінального провадження, яка стосується саме його ймовірного тиску на Антимонопольний комітет, «якого в житті не було». Але в цьому відмовили. Смирнов каже, що в теорії мали відкрити всі матеріали, але на практиці цього не сталося, бо «вони надають лише ті документи, які хочуть надавати».