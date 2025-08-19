Xiaomi вийде на європейський ринок електромобілів у 2027 році

Китайська компанія Xiaomi планує розпочати продажі свого першого електромобіля у Європі до 2027 року.
Про це пише Bloomberg.
Президент компанії Лу Вейбінг повідомив про розширення після зростання квартального доходу на 31% завдяки запуску другого електромобіля цього літа.
Попит на кросовер YU7 став основою інвестицій Xiaomi в електромобільний сектор обсягом $10 мільярдів. Терміни очікування на модель перевищують рік.
У ІІ кварталі китайська компанія отримала $16,2 мільярда і поставила понад 81 тисячу авто за пів року. Водночас продажі смартфонів зменшилися на 2,1%. Збитки від виробництва автомобілів скоротилися до 300 мільйонів юанів, а прибутковість очікується у другій половині 2025 року.
За словами співзасновника компанії, хоча Xiaomi не очікує значного зростання ринку смартфонів цього року, мета компанії — збільшувати свою частку ринку в Китаї на 1% щороку.
Xiaomi прагне увійти до пʼятірки провідних світових виробників автомобілів, попри виробничу кризу в компанії.
- Вихід на ринок електромобілів Xiaomi анонсувала ще у 2021 році та пообіцяла інвестувати в цей бізнес $10 мільярдів. У квітні 2024 року акції Xiaomi зросли на 16%, досягнувши найвищого рівня з січня 2022 року. Ринкова вартість виробника електроніки зросла на $7,6 мільярда після презентації першого електромобіля, оскільки продукт викликав неабиякий інтерес серед інвесторів.