Капіталізація Xiaomi зросла на $7,6 мільярда після презентації першого електрокару компанії

Акції китайської компанії Xiaomi зросли на 16%, досягнувши найвищого рівня з січня 2022 року. А ринкова вартість виробника електроніки зросла на $7,6 мільярда після презентації минулого четверга першого електромобіля, оскільки продукт викликав неабиякий інтерес серед інвесторів.

Про це повідомляє Reuters.

Китайська компанія отримує більшу частину свого доходу — $37,5 мільярда як виробник смартфонів. Утім тепер компанія оцінюється в $55,2 мільярда, що навіть вище, ніж традиційні американські автовиробники General Motors ($52,4 мільярда) і Ford ($53,1 мільярда).

Дебютний спортивний електромобіль китайської компанії — Xiaomi SU7 (скорочено від Speed ​​Ultra 7) — за дизайном дещо нагадує автомобілі Porsche. На переповнений китайський ринок електромобілів SU7 виходить із доволі привабливою ціною — менш ніж $30 тисяч за базову модель, що дешевше за Tesla Model 3 у Китаї.

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Попри жорстку конкуренцію на китайському автомобільному ринку, у Xiaomi набагато більше шансів на успіх, ніж у більшості стартапів з виробництва електрокарів, стверджують аналітики. Досвід компанії у виробництві смартфонів дає їй перевагу в цифрових панелях приладів — цю опцію особливо цінують китайські споживачі.

Xiaomi повідомила потенційним покупцям свого седана, що їм доведеться чекати на автівку від чотирьох до семи місяців, це свідчить про високий інтерес. Наступного дня після презентації електрокара, компанія заявила, що отримала 88 898 попередніх замовлень на SU7 за першу добу продажів.

Компанія вже випустила 5 тисяч автомобілів SU7, які вона назвала «колекцією для першовідкривачів». За словами представників, ці електрокари постачатимуть з додатковими аксесуарами для перших покупців.

Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що цю партію почнуть розпродавати відзавтра у 28 китайських містах, а також відбудеться церемонія на заводі в Пекіні.

Водночас, попри обнадійливий старт, Xiaomi заявила, що очікує втрати грошей на SU7, і деякі аналітики прогнозують, що втрати будуть значними. Виходячи з прогнозованого обсягу продажів у 60 тисяч одиниць цього року, аналітики припускають, що чисті збитки можуть скласти 4,1 мільярда юанів ($566,82 мільйона) — в середньому по 68 тисяч юанів ($9,4 тисячі) на одне авто.

Вихід на ринок електромобілів компанія анонсувала ще у 2021 році та пообіцяла інвестувати в цей бізнес $10 мільярдів.