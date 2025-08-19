Фінський депутат скоїв самогубство в будівлі парламенту

Уранці 19 серпня депутат від Соціал-демократичної партії Фінляндії наклав на себе руки в будівлі парламенту.

Про це пише фінське видання Yle.

Депутат Еемелі Пельтонен нещодавно оголосив, що має ниркову хворобу. Наприкінці весняної сесії парламенту він не ходив на роботу, а влітку перебував на лікарняному.

Після повідомлення про смерть людини в будівлі парламенту туди приїхали поліцейські та медики.

На будівлі парламенту приспустили прапор. Міністри Національної коаліційної партії Фінляндії зібралися на засідання уряду, щоб вшанували памʼять депутата.