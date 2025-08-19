У готелі на Львівщині масово отруїлися діти. Це третій випадок за останній місяць

Через отруєння у готельно-ресторанному комплексі «Карпатський затишок» у селищі Славсько на Львівщині госпіталізували 17 дітей.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Повідомлення про госпіталізацію дітей в інфекційне відділення місцевої лікарні надійшло увечері 17 серпня. У них попередньо діагностували гостру кишкову інфекцію.

Станом на ранок 19 серпня кількість хворих дітей зросла до 17.

У поліції Львівщини повідомили, що серед ушпиталених жителі Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного віком від 8 до 15 років. Лікарі діагностували у них харчове отруєння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил. Власникам готелю загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців, обмеження волі до трьох років.