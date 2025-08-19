Bloomberg: Китай закуповує нафту РФ, від якої через мита Трампа відмовилася Індія

Нафтопереробні заводи в Китаї збільшили закупівлі флагманської російської сирої нафти — вони скористались можливістю придбати вантажі зі знижкою. Раніше від цих поставок відмовилася Індія через те, що США наклали на країну 25-відсоткові мита через купівлю російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Китай є найбільшим покупцем російської нафти, але зазвичай він отримує її з Далекого Сходу Росії. Проте у серпні поставки нафти Urals, що відвантажується з портів Балтійського та Чорного морів, сягнули майже 75 тисяч барелів на день — це майже вдвічі більше, ніж середній показник від початку року, який складав близько 40 тисячі барелів, за даними Kpler. Водночас експорт до Індії цього місяця знизився до максимум 400 тисяч барелів на день проти середнього рівня у 1,18 мільйона.

За оцінками Kpler та Energy Aspects, китайські нафтопереробні заводи, які працюють у найбільшій економіці Азії, ймовірно, купили від 10 до 15 партій нафти Urals, яку доставлять у жовтні та листопаді. Це більше, ніж вони зазвичай споживають.

За словами трейдерів, які погодилися коментувати лише анонімно, цей сорт нафти нещодавно пропонували з націнкою у $1 за барель відносно Dated Brent. Подальших знижок не було через високий інтерес китайських переробників.

Зараз біля узбережжя Китаю стоять щонайменше два танкери з нафтою Urals, кожен місткістю 1 мільйон барелів, а за даними Bloomberg, найближчими тижнями мають прибути ще кілька суден. Два танкери — Georgy Maslov та Zenith — перебувають у районі Чжоушаня, де розташована база компанії Zhejiang Petroleum & Chemical Cо. і поруч є стратегічні резервуари для зберігання.

Водночас індійські нафтопереробники не виявляють активності, хоча отримують і розглядають пропозиції щодо нафти Urals, повідомили трейдери.

Що передувало

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Індія стала головним покупцем російської нафти, яку доставляють морем. Це сталося тому, що країни Заходу відмовилися від її імпорту. У травні очікували, що Нью-Делі імпортуватиме понад 2,1 мільйона барелів щодня. Це стало можливим завдяки тому, що після січневих санкцій США до перевезення нафти залучили нові танкери.

У травні 2025 року агентство Bloomberg писало, що танкери під американськими санкціями зʼявилися серед кораблів, які постачають російську нафту до Індії. Тоді на нафтопереробний завод країни доставили приблизно мільйон барелів нафти РФ марки Sokol.

У серпні Дональд Трамп ввів додаткові мита у 25% на імпорт з Індії за те, що вона купує нафту з Росії. Так, державні компанії призупинили закупівлю російської нафти, а приватні компанії продовжують її імпортувати.