Україна вперше в історії здобула золото на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу U22

Українські пляжні волейболістки Єва Сердюк і Дар’я Романюк стали чемпіонками Європи U22 з пляжного волейболу. Дует не програв жодного сету на турнірі. Це перше золото в історії України в цьому виді спорту.
Про це пише «Суспільне».
З 14 по 17 серпня в австрійському Бадені проходив чемпіонат Європи U22 з пляжного волейболу. Єва Сердюк і Дар’я Романюк розпочали змагання на груповому етапі, де виграли всі три матчі з рахунком 2:0 і очолили групу. Таким чином вони одразу пройшли до 1/8 фіналу.
На етапі 1/8 фіналу Сердюк і Романюк перемогли словацьких суперниць з рахунком 2:0.
У 1/4 фіналу українки здолали норвежок у двох сетах.
У півфіналі наші спортсменки зустрілися з парою швейцарських пляжних волейболісток Муріел Боссарт і Ліоною Кернен. Попри напружене протистояння у двох сетах, українки здобули перемогу.
У вирішальному матчі українки зустрілися з чеським дуетом сестер Павелкових. Сердюк і Романюк перемогли з рахунком 2:0. Таким чином вони здобули золото чемпіонату Європи.
Перемога без жодного програного сету — абсолютний рекорд «Євро U22» серед жінок і чоловіків. Досі жодна зі збірних не мала такого результату.