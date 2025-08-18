Axios: Білий дім цікавиться, що вдягне Зеленський на зустріч із Трампом

Білий дім цікавився, чи президент Володимир Зеленський буде в костюмі на зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 18 серпня.

Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела.

Цього разу, за словами джерел, Зеленський прийде в тому ж чорному піджаку, що й на саміті НАТО в Нідерландах у червні. Його описують, як «піджак у стилі костюма», але не повноцінний костюм.

Саме на саміті НАТО Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення з’явився в одязі більш ділового стилю. За словами джерел, тоді Трамп залишився задоволеним.

Patrick van Katwijk / Getty Images

Також джерела додають, що президент України не планує вдягати краватку.

Радники пояснюють, що для Трампа важливий зовнішній вигляд — у його розумінні світовий лідер має бути в костюмі. Проте його невдоволення минулого разу було пов’язане не лише з одягом.

На питання, чи ця зустріч ризикує повторити минулу, радник Трампа відповів, що ні, адже обидва президенти сильно просунулися вперед. Крім того, цього разу на зустрічі Зеленський буде разом з європейськими лідерами, що, за словами радника, надасть переговорам зовсім іншого характеру.

Чому це важливо

Питання костюма Володимира Зеленського хвилює Білий дім через суперечку, що сталася під час першої зустрічі українського та американського президентів 28 лютого. У цей день вони мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.

Тоді Зеленський був у чорному худі, але не в костюмі. Він наразився на прискіпливі запитання і коментарі американського консервативно налаштованого журналіста Браяна Гленна щодо вибору свого одягу.

«Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? — запитав репортер. — Багато американців бачать проблему в тому, що ви не поважаєте гідність офісу».

За даними видання Axios, президента Трампа теж розлютив одяг, в якому був на зустрічі з ним 28 лютого президент України Володимир Зеленський.

Після словесної перепалки журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду країни не підписали.