Axios: Трампа роздратувало, що на зустріч з ним Зеленський не одягнув костюм

США просили, щоб президент України Володимир Зеленський приїхав на зустріч із Дональдом Трампом у діловому костюмі. Український лідер не виконав прохання і цероздратувало Трампа.

Про це пише видання Axios з посиланням на двох неназваних співрозмовників.

Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом був у чорному, але не в костюмі. Напередодні команда президента США радила Зеленському відмовитися від стилю мілітарі в одязі, який став для нього звичним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну три роки тому. Йому радили вдягти «щось офіційніше».

Дональд Трамп, коли зустрічав Зеленського біля входу в Білий дім, сказав: «Сьогодні він нарядився».

Під час пресконференції українського та американського лідерів репортер запитав Зеленського, чому той не вдягнув костюм. За його словами, це нібито прояв неповаги до США.

«Я вдягну костюм, коли ця війна закінчиться. Можливо, щось на зразок вашого. Можливо, щось краще. Можливо, щось дешевше», — відповів на це Зеленський.



Як пройшла зустріч Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого — у цей день мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.

Все почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ у переговорний процес.

«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги.

Президент України відповів, що «не приїхав сюди грати в карти».

Президент Зеленський також вкотре наголосив, що Європа має бути за столом переговорів. За його словами, припинення вогню, яке пропонує Трамп, не є виходом. Україна ніколи не прийме просто припинення вогню без гарантій безпеки, бо Росія 25 разів порушувала подібні перемирʼя.



Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду країни не підписали.

Після цього президент України написав в X пост, де подякував американському президенту, Конгресу і народу.

«Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», — написав він.