Приціли для ППО, повітряні дрони, платформи для евакуації: Сирський розповів, як у ЗСУ використовують роботів і технології ШІ

В українській армії активно застосовують технології штучного інтелекту, зокрема у дронах та системах ППО. Також цьогоріч ЗСУ отримають 15 тисяч наземних роботизованих платформ.

Про це в інтервʼю «РБК-Україна» розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у війську зараз велику увагу приділяють високотехнологічним системам, які допоможуть зменшити присутність військових безпосередньо на полі бою. Це передусім стосується роботизованих платформ, безпілотних систем різних типів, зокрема повітряних дронів.

Також у війську вже тестують наземні системи для евакуації поранених.

«Також для нас у пріоритеті все, що стосується дронів, які працюють як перехоплювачі для боротьби з ворожими ударними БпЛА. І в нас є багато вражаючих результатів, яких ми досягли за допомогою наших морських платформ», — розповів головнокомандувач Збройних сил.

Сирський розповів, що сучасні розробки у ЗСУ мають системи пошуку, захоплення цілей, донаведення, а також автоматичного повернення, якщо не відбулося захоплення чи підриву.

За словами головкома, штучний інтелект зараз використовується фактично скрізь. Так, зокрема, у Генштабі вже створили структури, які займаються застосуванням ШІ у військовій сфері.

«Навіть звичайні зенітні установки — кулеметні чи гарматні — мають сучасні системи прицілювання, захоплення, автоматичного супроводження, класифікації та ідентифікації цілі, що дозволяє підвищити їхню ефективність в рази... Мобільні вогневі групи, які мають на озброєнні кулемети, автоматичні гармати, ми їх оснащуємо прицілами з елементами штучного інтелекту», — розповів генерал.

Перспективний напрямок у війську, зазначив Сирський, це дрони-перехоплювачі. У ЗСУ є багато розробок, які можуть конкурувати з відомими фірмами у цій галузі.

Крім того, в українському війську поширене використання роботів. За словами головкома, у 2025 році планується надходження 15 тисяч наземних роботизованих платформ різного призначення.