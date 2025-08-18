Росіяни вдарили по Запоріжжю. Є жертви та постраждалі (оновлено)

Уранці 18 серпня російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Унаслідок цього загинули троє людей, ще десятки мирних жителів зазнали поранень.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти від самого ранку прицільно намагалися вдарити по критичній інфраструктурі міста.

Перед атакою містян попереджали про загрозу удару балістичними ракетами. Після цього в області пролунали вибухи.

Запорізька ОВА / Telegram

Станом на 10:50 відомо, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю постраждали 17 людей. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли чоловіка з опіками.

У місті зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного з підприємств міста.

Оновлено. Близько 12:30 голова ОВА повідомив, що чоловік, якого рятувальники витягнули з провалля, помер. Лікарі до останнього боролися за його життя.

Загалом внаслідок атаки загинули три людини. Під наглядом лікарів 20 постраждалих з вибуховими травмами та осколковими пораненнями, серед них — 17-річний хлопець. Частина з постраждалих наразі в операційних.