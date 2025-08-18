Ніякого повернення Криму і вступу до НАТО. Трамп про можливість Зеленського «миттєво» припинити війну

Президент України Володимир Зеленський може майже миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати.

Про це написав у свої соцмережі президент США Дональд Трамп.

«Ніякого повернення Криму, який Обама віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), і НІЯКОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО», — написав він і додав, що «деякі речі ніколи не змінюються».

Тим часом Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтону і прокоментував територіальні питання.

«Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто «безпекові гарантії» у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків», — написав президент України.

Попередньо, двостороння зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського розпочнеться о 20:15 за київським часом і триватиме годину. А о 22:00 почнеться багатостороння зустріч президента США та лідерів Європи.

Напередодні участь у перемовинах у Вашингтоні підтвердили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та премʼєр Великої Британії Кір Стармер.

Результати зустрічі Путіна та Трампа

Володимир Путін і Дональд Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Зеленського.

Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що «всі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я. Зеленський раніше неодноразово наголошував на необхідності припинення вогню, після якого обговорювати всі умови тривалого миру.

Reuters з посиланням на джерела опублікувало перелік вимог Путіна щодо припинення війни. Серед них — вивід українських військ з Донбасу, заборона на вступ до НАТО, зняття санкцій з РФ, «формальне визнання» російського суверенітету над Кримом.

Натомість Росія нібито згодна повернути окуповані частини Сумської та Харківської областей та погодитись на певні гарантії безпеки для України.