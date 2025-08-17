Ампутували руку і ногу. Сили оборони серйозно поранили російського генерала

Сили оборони України серйозно поранили генерал-лейтенанта РФ Еседулла Абачева. Він заступник командувача угруповання військ «Північ» російської армії.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
У ніч проти 17 серпня українські підрозділи атакували колону противника на трасі Рильськ — Хомутовка Курської області.
Пораненого Абачева доставили військо-транспортним літаком до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Там йому ампутували руку і ногу.
- На початку повномасштабного Абачев командував військами в Луганській області, за що отримав звання Героя Росії. У вересні 2022 року СБУ заочно оголосила йому підозру за фактом скоєння воєнних злочинів.