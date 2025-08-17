Ампутували руку і ногу. Сили оборони серйозно поранили російського генерала

Сили оборони України серйозно поранили генерал-лейтенанта РФ Еседулла Абачева. Він заступник командувача угруповання військ «Північ» російської армії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У ніч проти 17 серпня українські підрозділи атакували колону противника на трасі Рильськ — Хомутовка Курської області.

Пораненого Абачева доставили військо-транспортним літаком до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Там йому ампутували руку і ногу.