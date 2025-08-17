Новини

«Дія» повністю відновила роботу

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Близько 14:00 17 серпня усі сервіси застосунку «Дія» повернулись до роботи. Усі послуги знову доступні онлайн як у застосунку, так і на порталі.

Про це повідомили у «Дії».

З 20:00 16 серпня частина сервісів була недоступна, оскільки Міністерство юстиції оновлювало реєстри.

Тимчасово були недоступні такі сервіси:

  • реєстрація, внесення змін та закриття ФОП;
  • «Дія.QR»;
  • «єВідновлення»;
  • бронювання працівників;
  • повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
  • перереєстрація авто;
  • актові записи про зміну імені;
  • актові записи про народження;
  • актові записи про шлюб;
  • актові записи про розлучення;
  • свідоцтва про народження;
  • витяг про місце проживання дитини;
  • заява про субсидію;
  • «єМалятко»;
  • державна реєстрація прав на нерухоме майно;
  • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • витяг з ЄДР;
  • реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
  • зміна місця проживання;
  • заяви до міжнародного Реєстру збитків;
  • гранти «єРобота»;
  • будівельні послуги;
  • «еПідприємець»;
  • «єОселя»;
  • «єДекларація»;
  • шлюб онлайн (крім послуги «заручини»).

Інші сервіси працювали у звичайному режимі.