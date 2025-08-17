Джерела «Бабеля»: Дрони ГУР атакували важливу для логістики росіян вузлову залізничну станцію

Дрони Головного управління розвідки у ніч проти 17 серпня атакували вузлову залізничну станцію «Ліски» у Воронезькій області РФ. Операцію виконували спільно з підрозділами ДПСУ та іншими складовими Сил оборони України.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.
Атака порушила залізничне сполучення — залізничний транспорт не проходить через станцію. Відтак ГУР зірвав постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.
Головне управління розвідки наголошує, що залізнична станція «Ліски» є важливим залізничним вузлом, через який російські війська забезпечують свою логістику на тимчасово окупованих територіях України.