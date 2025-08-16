США перекидають понад 4 тисячі морпіхів і атомний підводний човен до Латинської Америки

Збройні сили США перекидають понад 4 000 морських піхотинців і моряків у води навколо Латинської Америки та Карибського басейну для посилення боротьби з наркокартелями.

Про це повідомили CNN з посиланням на чиновників американського Міноборони.

Президент Дональд Трамп прагне залучити армію для боротьби з латиноамериканськими наркоугрупованнями, які визнали глобальними терористичними організаціями.

15 серпня ВМС США оголосили про відправлення універсального десантного корабля USS Iwo Jima, 22-го експедиційного підрозділу морської піхоти США, а також двох інших кораблів у складі десантної групи— USS Fort Lauderdale та USS San Antonio, але не уточнили пункту призначення.

До місії також залучили атомний підводний човен, розвідувальні літаки P-8 Poseidon, кілька есмінців і ракетний крейсер.

Розгортання десантної групи швидкого реагування Iwo Jima та 22-ї експедиційної частини морської піхоти в зоні відповідальності Південного командування США є частиною ширшого перегрупування військових ресурсів у регіоні, що триває останні три тижні.

Один із чиновників зазначає, що нинішнє військове нарощування — це здебільшого демонстрація сили. США, найімовірніше, хочуть подати сигнал, а не завдати цілеспрямованих ударів по картелях. Водночас нарощування сил надає військовим командирам США та президентові широкий набір опцій у разі, якщо Трамп віддасть наказ почати військові дії.

Втім, залучення експедиційної частини морської піхоти занепокоїло деяких оборонних чиновників, які побоюються, що морпіхи не мають належної підготовки для проведення операцій із перехоплення наркотиків і протидії наркоторгівлі. Якщо це стане їхнім завданням, вони будуть змушені значною мірою покладатися на Берегову охорону.