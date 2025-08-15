Хунта Малі заарештувала кількох генералів і громадянина Франції — їх звинуватили в спробі держперевороту

Військове керівництво Малі заарештувало групу військовослужбовців і цивільних, зокрема двох генералів і громадянина Франції. Їх звинувачують у спробі дестабілізації країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Про арешти офіційно повідомив міністр безпеки генерал Дауда Алі Мохаммедін у місцевих вечірніх новинах 14 серпня.

Серед затриманих — французький громадянин Янн Везільє. Міністр безпеки заявив, що той діяв «від імені французької розвідки, яка мобілізувала політичних лідерів, представників громадянського суспільства та військових у Малі».

Національне телебачення транслювало фотографії 11 людей, які, за словами Мохаммедіна, були членами групи, що планувала переворот. Серед них — двоє генералів армії Малі.

Один з них — генерал Абасс Дембеле, колишній губернатор центрального регіону Мопті. Його раптово звільнили у травні 2025 року, коли він вимагав розслідувати звинувачення у вбивстві армією мирних жителів у селі Діафарабе.

Інший — генерал Нема Сагара. Його відзначили за внесок у боротьбу з бойовиками у 2012 році.

Ці затримання відбулись на тлі того, як військові продовжують придушувати спроби інакодумства після продемократичного мітингу в травні 2025 року. Це була перша демонстрація з моменту захоплення влади військовими майже чотири роки тому.

Що відомо про Малі

Малі була колонією Франції під назвою Французький Судан. Вона здобула незалежність у 1960 році, спершу в складі федерації із Сенегалом, а після її розпаду проголосила Республіку Малі. Перший президент Модібо Кейта взяв соціалістичний курс і охолодив відносини з Францією.

Після перевороту 1968 року новий президент Муса Траоре відновив співпрацю з Францією, вона залишалася ключовим партнером Малі. Зокрема надавала військову допомогу під час операцій «Сервал» і «Бархан» у 2013–2022 роках проти джихадистів. Її втручання зупинило просування повстанців і повернуло під контроль уряду ключові міста, такі як Тімбукту.

Два поспіль державних перевороти в Малі — спочатку у 2020 році, коли повалили президента Ібрагіма Бубакара Кейту, і в 2021 році, коли до влади прийшов тимчасовий військовий уряд, — зруйнували тісні звʼязки між урядами Малі та Франції.

На військовий режим полковника Ассімі Гоїти, який очолював обидва державних перевороти, наклали санкції лідери країн Західної Африки та ЄС.

Правляча хунта вигнала французькі війська у 2022 році та звернулася до Росії за допомогою у сфері безпеки. Але ситуація залишається нестабільною, а напади бойовиків посилилися влітку 2025 року.