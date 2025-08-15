В Індії через повінь і зсуви загинули щонайменше 60 людей, понад 200 зникли безвісти

Індійський регіон Кашмір 14 серпня накрили раптові зливи, що спричинили масштабну повінь і зсуви. Внаслідок цього загинули щонайменше 60 людей, ще сотні вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався в селі Часоті в окрузі Кіштвар. Це популярний пункт зупинки на шляху паломництва до високогірного храму Мачайл Мата.

Потік води зніс громадську кухню і контрольно-пропускний пункт, розташовані вздовж маршруту. Чиновники кажуть, що в момент стихії на обід зібралася велика кількість паломників, багатьох з них змило водою.

«Ми почули оглушливий гуркіт, за яким почалася раптова повінь і сльота. Люди кричали, деякі з них упали в річку Ченаб. Інші виявилися поховані під уламками», — розповів постраждалий паломник Ракеш Шарма.

Це вже друга подібна трагедія в Гімалаях менш ніж за два тижні. Рятувальники продовжують шукати людей.

Причиною раптової стихії в Індійському метеорологічному департаменті називають явище cloudburst. Це раптова інтенсивна злива обсягом понад 100 мм опадів за годину, що може спричиняти раптові повені, зсуви та масштабні руйнування, особливо в гірських районах під час сезону мусонів.