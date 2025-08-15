Bloomberg: Адміністрація Трампа домовляється про купівлю частки в Intel

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори про придбання частки в Intel — найбільшого у світі виробника процесорів та мікрочипів для серверів і компʼютерів.

Про це пише Bloomberg.

Така угода може підтримати проєкт будівництва заводу з виробництва чипів у штаті Огайо, який неодноразово відкладали через фінансові труднощі компанії.

За даними джерел Bloomberg, план може передбачати пряме фінансування частки компанії американським урядом. Її розмір поки що невідомий.

Перед переговорами Трамп зустрічався з гендиректором Intel Ліп-Бу Таном. При цьому раніше президент США закликав усунути його з посади, звинувативши начебто в конфлікті інтересів через минулі звʼязки з Китаєм.

Переговори щодо угоди зараз на початковому етапі. Водночас в Intel лише зазначили, що «підтримують зусилля президента щодо зміцнення технологічного і виробничого лідерства США». У компанії заявили, що відмовляються коментувати «чутки чи спекуляції».

На тлі інформації про потенційну інвестицію вартість акцій Intel підвищилася. Так, 14 серпня, акції зросли майже на 9%. Торги завершилися підвищенням на 7,4% — до $23,86. Це збільшило ринкову вартість компанії до приблизно $104,4 мільярда. Після закриття біржі вартість акцій зросла ще на 4%.