Nvidia й AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї

Провідні компанії в галузі виробництва напівпровідників Nvidia й AMD погодилися виплачувати уряду США 15% доходів від продажів своїх чипів у Китаї.

Про це пише BBC.

Раніше США заборонили продавати Китаю потужні чипи, що використовуються в таких сферах, як штучний інтелект. Щоб отримати експортні ліцензії компаніям довелося погодитись виділяти по 15% доходів від продажу таких чипів.

Згідно з угодою Nvidia виплачуватиме відсоток від продажу чипа H20, а AMD — від продажу чипа MI308.

Перед цим експерти з безпеки звертались до адміністрації Дональда Трампа з побоюваннями, що чип Nvidia H20 є «потужним прискорювачем» розвитку AI-можливостей Китаю.

Чип H20 був розроблений спеціально для китайського ринку після того, як адміністрація попереднього президента США Джо Байдена у 2023 році запровадила експортні обмеження. Його продаж фактично заборонили у квітні цього року за рішенням нової адміністрації.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг кілька місяців лобіював відновлення продажів цих чипів у Китай з обох сторін. Минулого тижня він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Чарлі Дай, віцепрезидент і головний аналітик світової дослідницької компанії Forrester, назвав угоду про передачу 15% доходів від продажів чипів у Китаї в обмін на експортні ліцензії «безпрецедентною».

«Ця домовленість підкреслює високу ціну доступу до ринку на тлі зростання технологічної торговельної напруги, створюючи значний фінансовий тиск і стратегічну невизначеність для технологічних постачальників», — додав він.

Що передувало

Відновлення продажів чипів у Китай відбувається на тлі пом’якшення торговельної напруги між Пекіном і Вашингтоном.

Пекін послабив контроль над експортом рідкоземельних металів, а США зняли обмеження з компаній, що розробляють програмне забезпечення для проєктування чипів у Китаї.

У травні дві найбільші економіки світу домовилися про 90-денне перемир’я в митній війні.

Відтоді головні торговельні представники обох сторін зустрічалися кілька разів, хоча угоди про подальше призупинення мит напередодні крайнього терміну (12 серпня) поки не підтвердили.