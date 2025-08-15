У Харківській області скоротили комендантську годину

Ради оборони Харківської області 15 серпня ухвалила рішення скоротити комендантську годину. Це зробили у відповідь на запити представників бізнесу.
Про це повідомив голова ОВА області Олег Синєгубов.
Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Раніше вона починалася о 23:00. Зміни почнуть діяти в ніч з 16 на 17 серпня.
Новий режим не поширюється на громади, де місцева влада запровадила власну посилену комендантську годину.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у звʼязку зі змінами в місті продовжать рух громадського транспорту. Зараз фахівці складають нові графіки.
- У липні на Донеччині розширили територію, де діє довга комендантська година. Комендантська година триває з 15:00 до 11:00 в усіх містах і селах, від яких до фронту менше ніж 10 км. Для решти населених пунктів вона діє, як і раніше, з 21:00 до 05:00.