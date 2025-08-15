Вночі росіяни атакували Україну дронами та балістичними ракетами. Як спрацювала ППО

У ніч проти 15 серпня російська армія атакувала Україну 97 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово. Ракети запускали з Воронезької та Брянської областей РФ.

Дрони атакували Харківщину, Сумщину, Донеччину та Чернігівщину, ракети ― Харківщину і Чернігівщину. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ще 34 дрони влучили у 13 місцях.