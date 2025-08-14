У рамках обміну в Україну повернувся Богдан Ковальчук — він був у полоні росіян з 17 років

Під час останнього обміну з російського полону повернувся цивільний заручник Богдан Ковальчук. Його взяли в полон 9 років тому, коли хлопцю було лише 17.

Про повернення Богдана виданню hromadske повідомила його бабуся Тетяна Гоц.

Вона розповіла, що онук уже телефонував до неї. Зараз Тетяна збирається їхати до Києва, де буде зустрічати онука.

Росіяни затримали Богдана у 2016 році в місті Ясинувата, яке на той момент уже було окуповане. Він тоді намагався виїхати до бабусі в тодішній Дзержинськ (нині Торецьк), щоб закінчити навчання в училищі й отримати український диплом.

Затримали хлопця разом з п’ятьма неповнолітніми друзями — їх звинуватили у нібито співпраці зі Службою безпеки України та організації підриву автівок та «відділку міліції ДНР».

У липні 2018-го так званий Верховний суд «ДНР» засудив затриманих за «тероризм» на терміни від 10 до 15 років: Ковальчук отримав 10-річний термін.

Колишня омбудсменка Людмила Денисова розповідала, що у 2019-му, коли відбувся на той момент наймасштабніший обмін полоненими, бойовики запропонували «помилувати» бранців в обмін на їхню відмову від можливості повернення на підконтрольну українському уряду територію. Тоді на це погодилися всі, крім Ковальчука.